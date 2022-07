पोर्ट आफ स्पेन: पूर्व कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) की भारत के खिलाफ 22 जुलाई से यहां शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे इंटरनैशनल सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की 13 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है।

यह अनुभवी ऑलराउंडर बांग्लादेश के खिलाफ पिछली घरेलू टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा नहीं था लेकिन क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) के चयन पैनल ने उन्हें भारत के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में वापस बुलाने का फैसला किया।

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद निकोलस पूरन टीम की अगुवाई करना जारी रखेंगे। वेस्टइंडीज को बांग्लादेश ने एकदिवसीय सीरीज में 0-3 से हराया लेकिन पूरन ने तीसरे टी20 में 39 गेंद में 74 रन बनाए। उन्होंने तीसरे एकदिवसीय में भी 73 रन की पारी खेली।

शाई होप टीम के उप कप्तान होंगे। सीडब्ल्यूआई ने एक बयान में मुख्य चयनकर्ता डेसमंड हेन्स के हवाले से कहा, ‘जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेसन दुनिया के अग्रणी ऑलराउंडर में से एक है और उसे टीम में वापस शामिल करने की हमें खुशी है।’

