कोयंबटूर। पश्चिम क्षेत्र ने पहली पारी में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके फाइनल के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को यहां लंच से पहले ही दक्षिण क्षेत्र को 294 रन से करारी शिकस्त देकर दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया।

दक्षिण क्षेत्र ने 529 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के पांचवें और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 154 रन से आगे बढ़ाई और उसकी पूरी टीम 71.2 ओवर में 234 रन पर आउट हो गई। कल के अविजित बल्लेबाज रवि तेजा ने 53 रन बनाए लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर सके।

पश्चिम क्षेत्र की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी ने 51 रन देकर चार विकेट लिए। उनके अलावा जयदेव उनादकट और अतीत सेठ ने दो-दो विकेट हासिल किए। दक्षिण क्षेत्र के बल्लेबाज रवि तेजा और आर साईं किशोर ने लगभग दो घंटे तक पश्चिम क्षेत्र को सफलता नहीं मिलने दी। दक्षिण क्षेत्र के अधिकतर बल्लेबाज चौथे दिन सेठ और उनादकट की तेज गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए थे जिसके कारण उसकी बड़ी हार निश्चित हो गई थी।

तेजा ने एक छोर से रन बनाए जबकि दूसरे छोर पर साईं किशोर ने उनका अच्छा साथ दिया। उन्होंने 82 गेंद का सामना किया और सात रन बनाए। इन दोनों ने 157 गेंदों पर 57 रन की साझेदारी की। तेजा ने जहां अपनी पारी में एक छक्का और तीन चौके लगाए वही किशोर ने विकेट बचाए रखने को प्राथमिकता दी।

