भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट मैच के दौरान मेजबान टीम के कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) के विकेट लेकर बहस छिड़ी हुई है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया विकेट की तलाश में थी जब रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashin) ने एल्गर को LBW आउट किया लेकिन विपक्षी कप्तान ने डीआरएस की मदद से फैसले को पलटा। कई फैंस ने इसकी तुलना साल 2011 विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के विकेट से की।

भारत में आयोजित 2011 विश्व कप सेमीफाइनल मैच के दौरान पाकिस्तान के सईद अजमल (Saeed Ajmal) ने तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट किया था लेकिन भारतीय बल्लेबाज ने डीआरएस की मदद से इस फैसले को पलटा था क्योंकि गेंद और विकेट के बीच का संपर्क 50 प्रतिशत भी नहीं था।

We can compare it with lbw decision turned down by tv umpire in WC 2011 semifinal.Sachin vs Saeed Ajmal.#Ashwin #INDvsSA #Kohli #Elgar #Ajmal pic.twitter.com/HjvNZ9nbjf

