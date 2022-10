भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है. भारतीय महिला क्रिकेट की कॉन्ट्रैक्टड खिलाड़ियों को भी अब पुरुष खिलाड़ियों जितनी ही मैच फीस दी जाएगी. बोर्ड के सचिव जय शाह गुरुवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की.

जय शाह ने ट्वीट किया, ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भेदभाव को दूर करने के लिए पहला कदम उठाया है. हम बीसीसीआई की अनुबंधित महिला क्रिकेटर्स के लिए समान भुगतान की प्रक्रिया लागू करेंगे. अब महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर्स की मैच फीस अब बराबर होगी. हम भारत में क्रिकेट में लैंगिक समानता के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं.’

जय शाह ने आगे लिखा, ‘भारतीय महिला क्रिकेटर्स को पुरुष खिलाड़ियों के समान ही भुगतान होगा. टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख और टी20 इंटरनैशनल के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस दी जाएगी. हमारी महिला क्रिकेटरों को समानता भुगतान करना मेरी पहली प्रतिबद्धता थी और मैं एपेक्स काउंसिल का इसमें समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं. जय हिंद.’

I’m pleased to announce @BCCI’s first step towards tackling discrimination. We are implementing pay equity policy for our contracted @BCCIWomen cricketers. The match fee for both Men and Women Cricketers will be same as we move into a new era of gender equality in ?? Cricket. pic.twitter.com/xJLn1hCAtl

— Jay Shah (@JayShah) October 27, 2022