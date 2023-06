60 रन का टारगेट भी हासिल नहीं कर सका पाकिस्तान, भारत महज 1 जीत से फाइनल में

मोंग कोक (हांगकांग)। बांग्लादेश ने इमर्जिंग विमेंस एशिया कप के फाइनल में बड़े ही रोमांचक अंदाज में जगह बना ली है. बांग्लादेश ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 6 रन से मात दी. अब टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्लादेश और भारत के बीच भिड़ंत होगी.

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बड़े ही नाटकीय अंदाज में शिकस्त दी. दरअसल, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से 9-9 ओवर का खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 9 ओवर में 7 विकेट पर 59 रन का स्कोर बनाया. एक समय बांग्लादेश ने अपने 6 विकेट महज 16 रन पर गंवा दिए थे लेकिन फिर नाहिदा अख्तर ने 16 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रनों की पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया. अंत में बांग्लादेश 59 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब रही. नाहिदा अख्तर के अलावा राबिया खान ने 10 रनों का योगदान दिया और नाबाद रही.

बांग्लादेश की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि 7 बल्लेबाज दोहरे अंक को भी पार नहीं सके.पाकिस्तान की ओर से फातिमा सना ने 3 विकेट और अनोशा ने 2 विकेट झटके. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम का आगाज तो अच्छा रहा लेकिन अंत में रन गति धीमी होने के चलते हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान लक्ष्य से 7 रन दूर रह गया.

फातिमा ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 18 रन बनाए जबकि कप्तान फातिमा सना ने 10 रन पर नाबाद रही. बांग्लादेश की ओर से राबिया ने 2 विकेट जबकि नाहिदा को 1 विकेट मिला.

दूसरी तरफ पहला सेमीफाइनल मुकाबला एक भी गेंद खेले बिना बारिश की भेंट चढ़ गया. ये सेमीफाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच पहले सोमवार को होना था लेकिन बारिश के कारण इसे एक दिन के लिये स्थगित कर दिया गया। पर मंगलवार को बारिश के कारण यह नहीं हो सका.

???? ??? ?????! ? ?

Congratulations to India 'A' as they seal a spot in the #WomensEmergingTeamsAsiaCup summit clash ? ?#ACC pic.twitter.com/FFdUo4vzlG

— BCCI Women (@BCCIWomen) June 20, 2023