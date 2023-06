WTC फाइनल में भारत के खिलाफ ये होगा ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक, कप्तान कमिंस का बड़ा ऐलान

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने मंगलवार को पुष्टि की कि तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड बुधवार से द ओवल में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे. बोलैंड, जोश हेजलवुड के स्थान पर चुने गए हैं. हेजलवुड के चोटिल होने पर माइकल नेसर को 15 सदस्यीय कंगारू टीम में शामिल किया था लेकिन कप्तान ने प्लेइंग इलेवन में नेसर की जगह बोलेंड को मौका देने का फैसला किया.

बोलैंड ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. 34 साल के स्कॉट बोलैंड अपने पहले 7 मैचों में 28 विकेट चटका चुके हैं जिसमें उनका गेंदबाजी औसत केवल 13.42 का है. ये गेंदबाज अपने पहले ही टेस्ट में 7 रन देकर 6 विकेट चटकाने का बड़ा कारनामा कर चुका है.

प्लेइंग इलेवन में बोलेंड कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और कैमरन ग्रीन का साथ देते नजर आएंगे. स्पिन का जिम्मा नाथन लियोन के कंधों पर होगा.

कमिंस के हवाले से क्रिकेट.कॉम.एयू ने बताया, "हर गेंदबाज थोड़ा अलग तरीके से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. स्कॉट अच्छी लेंथ पर तेज गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज है, लेकिन वह जोश हेजलवुड से थोड़ा अलग गेंदबाजी करता है और स्टार्सी का बाएं हाथ का गेंदबाज होना थोड़ा अलग असर डालता है."

