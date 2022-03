WWC 2022, AUSW vs WIW: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर Alyssa Healy का खुलासा, हम जानते थे कि फाइनल खेलेंगे

ICC Womens World Cup 2022, Australia Women vs West Indies Women, 1st Semi Final: ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर-बल्लेबाज एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने कहा कि जब से टीम टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड पहुंची है, तब से हेगले ओवल में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचना उनका लक्ष्य था. हीली ने शानदार 129 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने बेसिन रिजर्व में पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 157 रनों से हरा दिया. हीली और उनके साथी सलामी बल्लेबाज राचेल हेन्स ने पहले विकेट के लिए 216 रनों की साझेदारी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 45 ओवरों में 305/3 का स्कोर बनाया, जो बारिश के कारण पांच ओवरों में कटौती के बावजूद विश्व कप नॉकआउट मैच के लिए एक रिकॉर्ड कुल था.

इसके जवाब में, वेस्टइंडीज कभी भी विशाल कुल का पीछा करने की तलाश में नहीं था और 45 ओवरों में 148/8 पर ही रोक दिया गया, जिसमें अनीसा मोहम्मद और चिनले हेनरी क्रमश: चोट और बीमारी के कारण बल्लेबाजी करने में असमर्थ थी.

एलिसा ने कहा, “हमारी टीम के लिए वनडे विश्व कप फाइनल में होना बहुत अच्छी बात है, यह ठीक वहीं है, जहां हम न्यूजीलैंड में चाहते थे. हम जानते थे कि हम 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च में रहेंगे, हम वहां पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में अविश्वसनीय क्रिकेट खेला है.”

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहीं हीली ने कहा, “वेलिंगटन वास्तव में क्रिकेट खेलने के लिए एक दिलचस्प जगह है, इसलिए यह एक सुखद अनुभव रहा है कि हर दिन मैदान पर आना और अलग-अलग परिस्थितियां में खेलना. मुझे वास्तव में इस टीम पर गर्व है और उम्मीद है कि हम इसे एक बार फिर से टूर्नामेंट जीत सकते हैं.”

