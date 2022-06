श्रीलंका के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय पाकिस्तान टीम की घोषणा कर दी गई है। इस सीरीज के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट लेने वाले लेग स्पिनर यासिर शाह की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। यासिर ने पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच अगस्त 2021 में खेला था।

बता दें, यासिर ने 2015 में श्रीलंका के अपने आखिरी दौरे पर पाकिस्तान की 2-1 से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 24 विकेट झटके थे। सलमान अली आगा को भी इस दौरे के लिए टीम में पहली बार शामिल किया गया है। सलमान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4,224 रन और 88 विकेट चटकाए हैं। वहीं, मोहम्मद नवाज की टीम में वापसी हुई है।

? Our squad for the two-Test series against Sri Lanka ?

Read more: https://t.co/BcCubWljmD#SLvPAK #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/XnVn0JdG9X

