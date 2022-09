युवराज सिंह के जड़े एक ओवर में 6 छक्‍के को हुए 15 साल पूरे, बेटे ओरियन के साथ मिलकर मना रहे जश्न

नई दिल्ली : भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह अपने बेटे ओरियन के साथ अपने छह छक्कों की 15वीं वर्षगांठ मना रहे है, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इसे एक साथ देखने के लिए इससे बेहतर साथी नहीं मिल सकता है।

19 सितंबर 2007 को युवराज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर्शल गिब्स के बाद एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। भारत के इस ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान यह अनोखा कारनामा किया था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ की तीखी टिप्पणियों के बाद भड़के, युवराज ने अंतिम ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड की छह गेंदो पर छह छक्के जड़े थे।

इस बीच युवराज सिंह ने ट्वीट और लिखा, “15 साल बाद इसे देखने के लिए इससे बेहतर साथी नहीं मिल सकता था।”

उस दौरान युवराज की इस कारनामे ने भारत को 218/4 पर पहुंचा दिया और साथ ही युवराज ने महज 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया।

ब्रॉड पर हमले ने युवराज को टी20 में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बनाया। इसके अलावा गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री ने इससे पहले यह उपलब्धि हासिल की थी।

युवराज के छह छक्कों के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्विटर पर कहा, “15 साल हो गए लेकिन हम अभी भी शांत नहीं हो सकते!”

सनराइजर्स हैदराबाद ने लिखा: “यदि आप युवी के इस विशेष को याद करते हैं तो आपका बचपन बहुत बढ़िया था। #इस दिन 2007 में, युवराज सिंह ने एक ओवर में छह छक्के लगाकर केवल 12 गेंदों में सबसे तेज 50 रन बनाए।”

Your childhood was awesome if you remember this special from Yuvi ? #OnThisDay in 2007, Yuvraj Singh smashed six 6️⃣s in an over to score the fastest 5️⃣0️⃣ in just 1️⃣2️⃣ deliveries ? #OTD #TeamIndia pic.twitter.com/aWJctU9KhO — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 19, 2022

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कहा: “# इस दिन 2007 में युवराज सिंह ने किंग्समीड स्टेडियम को रोशन किया, स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में छह छक्के लगाए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, जो सिर्फ 12 गेंदों में एक अनोखा कारनामा बन गया।”