शनिवार देर रात एक कार दुर्घटना में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स (Andrew Symonds) का 46 साल की उम्र में निधन हो गया. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गग आकस्मिक निधन से क्रिकेट जगत में शोक है.

इस बीच सबसे ज्यादा धक्का भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को लगा है जो कि सायमंड्स के बेहद करीबी थी और उन्हें अंकल बुलाते थे.

चहल ने ट्विटर पर दिवंगत क्रिकेटर के साथ तस्वीर पोस्ट कर अपना दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, “आज मैंने अपना सबसे करीबी शख्स खो दिया है. आप सिर्फ एक सहयोगी नहीं थे, मेरे परिवार, मेरे करीबी, मेरे सायमंड्स अंकल थे. मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, आपकी आत्मा को शांति मिली.”

Today I have lost my closest man.

You were just not a colleague

My family, my man

My symonds uncle I will miss you terribly

RIP pic.twitter.com/5BvliutC8f

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) May 15, 2022