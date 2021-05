Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: पाकिस्तान (Pakistan) ने हरारे (Harare Sports Club, Harare) में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान जिम्बाब्वे (Zimbabwe) को फॉलोऑन खेलने को मजबूर कर दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान पाकिस्ता ने पहली पारी 510/8 पर घोषित की, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे महज 132 रन पर सिमट गई. इसी के साथ पाकिस्तान के पास 378 रन की विशाल लीड शेष रह गई और मेजबान टीम को फॉलोऑन खेलने उतरना पड़ा है.

बता दें कि मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही. टीम ने 12 के स्कोर पर इमरान बटट् (2) का विकेट खो दिया. इसके बाद आबिद अली (नाबाद 215) ने अजहर अली (126) के साथ दूसरे विकेट के लिए 236 रन, जबकि नौमान अली (97) के साथ आठवें विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी की. दम पर 510/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया. विपक्षी टीम की ओर से मुजरबानी ने 3, जबकि चिसोरो ने 2 शिकार किए.

Lunch in Harare 🍔

Zimbabwe have been bowled out for 132, a deficit of 378, in their first innings.

Hasan Ali returned a brilliant 5/27 🔥

📸 @ZimCricketv | #ZIMvPAK | https://t.co/8hH4EMRnA8 pic.twitter.com/XoOf9odxIF

— ICC (@ICC) May 9, 2021