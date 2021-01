भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने गाबा टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला पांच विकेट हॉल दर्ज किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में टीम इंडिया के लिए क्रिकेट के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में कदम रखने वाले सिराज ने 19.5 ओवर में 73 रन देकर पांच विकेट झटके।

सिराज ने ब्रिसबेन टेस्ट में पांच विकेट हॉल लेने के साथ गाबा के मैदान पर किसी भारतीय सीमर द्वारा दर्ज किए दूसरे सबसे बेहतरीन आंकड़े हासिल किए। सिराज से पहले साल 1977 के दौरे पर पूर्व दिग्गज मदन लाल ने 72 रन पर 5 विकेट लेकर गाबा स्टेडियम में किसी भारतीय सीमर द्वारा दर्ज किए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

A standing ovation as Mohammed Siraj picks up his maiden 5-wicket haul.#AUSvIND #TeamIndia pic.twitter.com/e0IaVJ3uA8

— BCCI (@BCCI) January 18, 2021