WWC 2022, ENGW vs PAKW: Danielle Wyatt की विस्फोटक पारी, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंदा

ICC Womens World Cup 2022, England Women vs Pakistan Women: गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज डेनियल व्याट (Danielle Wyatt) की आक्रामक अर्धशतकीय पारी की मदद से मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड ने 24 मार्च को पाकिस्तान को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवंत रखी. इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 41.5 ओवर में 105 रन पर ढेर कर दिया और फिर 19.2 ओवर में एक विकेट पर 107 रन बनाकर 184 गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज की.

गेंदबाजी का आगाज करने वाली कैथरीन ब्रंट (17 रन देकर तीन) और बायें हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन (18 रन देकर तीन) ने इंग्लैंड का पहले गेंदबाजी करने के फैसले को सही साबित करते हुए पाकिस्तान को सस्ते में समेटने में अहम भूमिका निभायी.

इसके बाद वायट ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 68 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाये जिसमें 11 चौके शामिल हैं. उन्होंने कप्तान हीथर नाइट (36 गेंदों पर नाबाद 24) के साथ दूसरे विकेट के लिये 87 रन की अटूट साझेदारी की.

इस जीत से इंग्लैंड के छह मैचों में छह अंक हो गए हैं. बड़ी जीत दर्ज करने से उसके नेट रन रेट में भी सुधार हुआ जिससे वह भारत से आगे चौथे स्थान पर पहुंचने में सफल रहा. भारत के भी छह मैचों में छह अंक हैं.

इंग्लैंड को इस मैच में हर हाल में जीत की दरकार थी. ब्रंट ने पहली गेंद पर ही नाहिदा खान को आउट करके उसे शानदार शुरुआत दिलायी. कप्तान बिस्माह मारूफ (नौ) के रन आउट होने से स्कोर दो विकेट पर 11 रन हो गया.

