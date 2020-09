IPL History Most Man of the Match: सर्वाधिक बार 'मैन ऑफ द मैच' चुने गए टॉप-5 में Dhoni और रोहित

Players with Most Man of the Match Award in IPL History: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें एडिशन के शुरू होने में महज एक सप्ताह का समय बाकी है. सभी आठों टीमों के खिलाड़ी इस समय यूएई में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. आईपीएल इतिहास के पिछले 12 सीजन में कई बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं. खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैच के आखिर में मैन ऑफ द मैच चुना जाता है.

आईपीएल 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई के 3 शहरों अबुधाबी, दुबई और जाह में होगा.

इस टी20 लीग के इतिहास में अब तक 129 खिलाड़ियों को इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. इनमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें कई बार मैन ऑफ द मैच चुना जा चुका है.

आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार अपने नाम किए हैं :

क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) आईपीएल में अब 21 बार मैन ऑफ द मैच चुने जा चुके हैं. ये आईपीएल इतिहास में किसी खिलाड़ी का सर्वाधिक है. यूनिवर्स बॉस के नाम से फेमस गेल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) , कोलकाता नाइटराइर्ड और किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेल चुके हैं. गेल मौजूदा सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलेंगे.

गेल ने 125 आईपीएल मैचों की 124 पारियों में ये कारनामा किया है. उन्होंने 6 शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं.

एबी डीविलियर्स (AB de Villiers)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के स्टार बल्लेबाज एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) की टीम अब तक आईपीएल खिताब जीतने में नाकाम रही है. डीविलियर्स आईपीएल में अब तक 20 बार मैन ऑफ द मैच चुने जा चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज डीविलियर्स ने ये उपलब्धि 142 पारियों में हासिल की है.

डीविलियर्स ने आईपीएल में अब तक 3 बार शतकीय और 16 अर्धशतकीय पारी खेली है.

डेविड वॉर्नर (David Warner)

मॉडर्न क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) ने आईपीएल में कई शानदार पारियां खेली है. वॉर्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 2016 में आईपीएल खिताब अपने नाम किया है. बाएं हाथ के वॉर्नर का 12 साल के आईपीएल इतिहास में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है.

वॉर्नर ने अब तक 126 मैचों में कुल 17 बार मैन ऑफ द मैच खिताब जीते हैं. आक्रामक ओपनर वॉर्नर ने हर 7 मैचों में मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं. वॉर्नर के नाम आईपीएल में 4 शतक और 44 अर्धशतक दर्ज हैं.

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni)

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने अब तक 3 बार आईपीएल खिताब जीते हैं. धोनी सीएसके (CSK) के लिए सबसे बड़े मैच विनर हैं. धोनी बतौर भारतीय आईपीएल में सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्हें आईपीएल में अब तक 17 बार मैन ऑफ द मैच चुना गया है.

धोनी ने ये उपलब्धि 170 पारियों में हासिल की है. धोनी के नाम आईपीएल में कुल 23 अर्धशतक दर्ज है. बतौर कप्तान धोनी ये उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते कप्तान हैं.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने रिकॉर्ड 4 बार आईपीएल खिताब जीते हैं. मुंबई ने आईपीएल के 12 सीजन में हिस्सा लिया है. कई मौकों पर रोहित ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलाई है. वर्ल्ड क्रिकेट में हिटमैन के नाम से फेमस रोहित ने अब तक 17 बार मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं.

रोहित ने 183 पारियों में ये कारनामा किया है. उनके नाम 1 शतक और 36 अर्धशतक दर्ज है. रोहित को एक बार उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जा चुका है. उन्होंने 2009 में हैट्रिक ली थी. इस बार मुंबई इंडियंस (MI) को रोहित से अधिक उम्मीदें हैं.