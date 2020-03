ON THIS DAY IN 2015: गुपटिल ने खेली थी वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पारी, रोहित का रिकॉर्ड टूटने से बचा

वेलिंगटन में खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कीवी टीम ने 6 विकेट पर 393 रन बनाए थे

