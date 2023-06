जानिए कौन हैं रचना, जिसके साथ भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने रचाई शादी

प्रसिद्ध कृष्णा बेंगलुरू के रहने वाले हैं और उन्होंने साउथ के रीति रिवाज के साथ ही शादी की है. तस्वीर में प्रसिद्ध कृष्णा एक धोती लपेटे हुए हैं और वहीं रचना लाल कलर की साड़ी पहनी है.

प्रसिद्ध कृष्णा ने मंगलवार छह जून को सगाई की थी, वहीं सगाई के दो दिन बाद उन्होंने शादी भी कर ली. सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की कई तस्वीरे वायरल हो रही है. वायरल हो रहे इन तस्वीरों ने प्रसिद्ध कृष्णा और रचना काफी खुश दिख रहे हैं. इस शादी में परिवार और नजदीकी दोस्त शामिल हुए. प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं और राजस्थान रॉयल्स के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से दोनों की शादी की तस्वीरें शेयर की गई है. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की शादी के बाद उनकी पत्नी रचना के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं तो आइए जानते हैं कौन है रचना...

From the vault of #PrasidhKrishna’s marriage ceremony ?

Many cricketers: Shreyas, Bumrah, DP and others attended this memorable event. pic.twitter.com/9vZWWdb2V1

