नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा भारतीय टीम के बचाव में उतर आए हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में समाप्त हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. चोपड़ा ने ट्वीट कर टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की है. हालांकि चोपड़ा से टीम इंडिया के प्रदर्शन के साथ-साथ खेलने के रवैये को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं.

Since a lot of people here don’t want to believe in Indian cricket’s success story—a fun-fact: England and India have won equal number of ICC trophies. Thank You ?

— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 21, 2022