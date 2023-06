TNPL: कप्तान ने कर दिया कबाड़ा, एक ही गेंद पर लुटा दिए 18 रन...

सलेम सापर्टन के कप्तान अभिषेक तंवर ने मंगलवार रात अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कर दिया. उन्होंने तमिलनाडु़ प्रीमियर लीग 2023 में चेपॉक सुपर गिलीज के खिलाफ कोयंबटूर में खेले गए मैच में आखिरी लीगल गेंद पर कुल 18 रन दे दिए. तंवर बीते सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्होंने अपने आखिरी ओवर में कुल 26 रन दिए. चेपॉक की टीम ने 5 विकेट पर 217 रन बनाए. संजय यादव ने 12 गेंद पर नाबाद 31 रन बनाए.

तंवर ने पहले नो-बॉल फेंकी जिस पर इस पर एक रन बना. इसके बाद अगली गेंद भी नो-बॉल थी इस पर सिक्स लगा. अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई थी और नौ रन बन चुके थे. अगली गेंद फ्री हिट थी लेकिन तंवर ने यह भी नो-बॉल फेंकी और इस पर तीन रन बने. इसके बाद अगली गेंद वाइड थी. यानी फ्री हिट अब भी कायम थी. और आखिरी फ्री हिट पर सिक्स लगा.

इससे पहले प्रदोष रंजन पॉल ने 55 गेंद पर 88 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और एक छक्का लगाया. वहीं कप्तान नारायण जगदीशन ने 27 गेंद पर 35 रन की पारी खेली. तंवर का एक गेंद पर 18 रन देना एक लीगल गेंद पर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड नहीं है.

बिगल बैश लीग में 2013-14 में ट्रेविड ब्रिट ने क्लिंट मैकॉय की एक लीगल गेंद पर 20 रन बनाए थे. भारत के वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानी पेसर राणा नावेद-उल-हसन के खिलाफ 2004 में खेले गए वनडे इंटरनैशनल मैच में 17 रन बनाए थे.

