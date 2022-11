नई दिल्ली: भारतीय टीम को जब टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार मिली तब कई पाकिस्तान की ओर से टीम इंडिया को काफी ट्रोल किया गया. लेकिन फाइनल में पाकिस्तान की इंग्लैंड से हार के बाद कुछ भारतीय यूजर्स ने भी अपने दिल की भड़ास निकाल ली. इसी लिस्ट में सिंगर अदनान सामी भी शामिल हो गए हैं. सामी ने पाकिस्तान को सीख दी कि वह दूसरों की तकलीफ पर खुश होने के बजाय खुद पर ध्यान दे.

अदनान समी (Adnan Sami) ने इंग्‍लैंड से पांच विकेट से हार के बाद पाकिस्‍तान (Pakistan vs England) की टीम को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई. उन्‍होंने बप्‍पी लाहिड़ी के मशहूर गाने ‘तेरे तो एल लग गए का इस्‍तेमाल किया.’

अदनान का जन्म पाकिस्तान में हुआ. उनके पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में बड़े अधिकारी थे. अदनान को कुछ साल पहले ही भारतीय नागरिकता दी गई है.

The better team won! Congratulations #England…It’s just a game. A great lesson not to prematurely expand chests by rhetorics towards other teams defeats!

MEANWHILE….?#PAKvENG pic.twitter.com/kBlQabIBqD

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) November 13, 2022