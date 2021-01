AFG vs IRE 2021 1st ODI Dream11 Team Prediction: पहले वनडे में यह होगा अफगानिस्तान-आयरलैंड का प्लेइंग XI

अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीमें गुरुवार से 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत करेंगी. अफगानिस्तान की टीम कोविड-19 के कारण क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद अब क्रिकेट में वापसी कर रही है. दोनों टीमें आज अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में इस मैच की शुरुआत करेंगी. सीरीज के तीनों मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे.

TOSS: Ireland tour of UAE 2021 Toss between Afghanistan vs Ireland will take place at 11.00 PM IST – January 21.

Match Time: 11:30 am IST

Venue: Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi

AFG vs IRE: My Dream11 Team

पॉल स्टर्लिंग, राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, एंड्र्यू बाल्बीरीन, केविन ओ ब्रायन (उपकप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, सिमी सिंह, क्रैग यंग, एंडी मैकब्राइन, मुजीब उर रहमान

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

अफगानिस्तान

अजगर अफगान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, जावेद अहमदी, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, गुलबदीन नैब, नजीबुल्लाह जादरान, नवीन उल हक

आयरलैंड

एंड्र्यू बाल्बरीन, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेकॉर, केविन ओ ब्रायन, कुर्तिस कैम्फर, गैरेथ डीलेनी, लॉरकन टकर, एंडी मैकब्राइन, सिमी सिंह, बैरी मैकार्थी, क्रैग यंग

