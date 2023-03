अफगानिस्तान का धमाल जारी है. और पाकिस्तान का शर्मसार होना भी जारी है. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को लगातार दूसरे टी20 इंटरनैशनल में हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया. सीरीज का एक मैच खेला जाना बाकी है लेकिन अफगानिस्तान ने पहले ही इसी जीत लिया. रविवार को शारजाह में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को 130 के स्कोर पर रोक दिया. हालांकि उनके लिए यह स्कोर बनाना भी मुश्किल लग रहा था लेकिन पहले मैच की ही तरह नजीबुल्लाह जादरान और मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. पाकिस्तान की डेथ बोलिंग एक बार फिर असफल रही.

पाकिस्तान ने 130 रन का स्कोर का अच्छा बचाव किया. ज्यादातर वक्त ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की गेंदबाजी अफगानिस्तान को रोक लेगी. अफगानिस्तान के करिश्माई ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज भी पाकिस्तान के पेसर्स और स्पिनर्स के सामने असहज रहे. गुरबाज जब 16वें ओवर में इब्राहिम जादरान के साथ 56 रन की पार्टनरशिप पूरी करने के बाद आउट हुए तो 10 रन प्रति ओवर की दर से रन चाहिए थे. अफगानिस्तान को आखिरी दो ओवरों में 22 रन चाहिए थे. पाकिस्तान के लिए नसीम शाह और जमान खान ने ओवर फेंकने थे.

लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान के लिए नबी ने जोर दिखाया. उन्होंने नसीम के ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ा. इसके बाद नजीबुल्लाह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छ्क्का लगाया. जमान खान के आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को पांच रन चाहिए थे. उन्होंने पूरी कोशिश की मैच बचान की लेकिन पाकिस्तान की खराब फील्डिंग ने अफगानिस्तान की मदद की. अफगानिस्तान के लिए यह आसान नहीं था. लेकिन उसने ऐसा हासिल किया.

