कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बीच दुनिया भर में सभी प्रकार के खेलों से संबंधित गतिविधियां रोक दी गई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी सेल्‍फ क्‍वारंटाइन में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। इस वक्‍त हर किसी का घर से बाहर निकलना भी बंद है, जिसे लेकर भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) चिंतित हैं।

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने सभी को देशव्यापी 21 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देने को कहा। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रूपये दे चुके रहाणे ने महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के कार्यों की सराहना की।

उन्होंने ट्वीट किया ,‘‘इस लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। हम महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और एमपॉवर के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मसलों के लिये फ्री हेल्पलाइन बनाई है।’’

Mental health is also important during this lockdown. Highly appreciate the efforts of Maharashtra Government, BMC & Mpower for creating a free helpline to support people for their mental wellbeing. @AUThackeray @mybmc @NeerjaBirla

1800 120 820050

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) April 3, 2020