DC vs RCB: मैच से पहले दिल्ली को लगा तगड़ा झटका, एनरिक नॉर्खिया साउथ अफ्रीका लौटे

IPL 2023 के 50वें मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका लगा है. टीम के अहम तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच से पहले ही टीम का साथ छोड़कर स्वदेश लौट गए हैं. एनरिक नॉर्खिया के स्वदेश लौटने के पीछे पर्सनल इमरजेंसी बताई जा रही है.

दिल्ली कैपिटल्स ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने लिखा, "दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया को निजी इमरजेंसी के कारण शुक्रवार देर रात साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होना पड़ा. वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आज शाम के मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे."

Owing to a personal emergency, Delhi Capitals fast bowler Anrich Nortje had to leave for South Africa late on Friday night. He will be unavailable for this evening’s game against Royal Challengers Bangalore. pic.twitter.com/lig7mfgLan

