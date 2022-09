लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा की अगुआई में स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन और फिर पथुम निसंका के नाबाद अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। यह मुकाबला फाइनल की ड्रेस रिहर्सल था क्योंकि रविवार को यही दोनों टीम खिताबी मुकाबले में खेलेंगी।

सुपर चार के आखिरी इस मुकाबले में श्रीलंका ने वानिंदु हसरंगा के शानदार 3 विकेट और महीश तीक्षणा के दम पर पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 121 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया। इस मैच में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज प्रमोद मदुसान ने 21 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। इसके बाद श्रीलंका 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और शुरुआती 3 विकेट जल्दी खोने के बावजूद 5 विकेट से 17 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। पथुम निसंका ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली।

