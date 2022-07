वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तेज गेंदबाज आवेश खान को पहली बार प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है। आवेश इस मुकाबले के जरिए अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं। BCCI ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें आवेश खान को डेब्यू कैप के साथ देखा जा सकता है। बीसीसाई ने लिखा, “आवेश खान को बधाई जो आज अपना वनडे डेब्यू करने जा रहा है।”

आवेश खान ने आज से पहले सिर्फ भारत के लिए T20I मैचों में ही शिरकत की थी। इसी साल फरवरी में कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने वाले आवेश ने अब तक भारत के लिए खेले 9 T20I मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं।

आवेश ने IPL में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई है। उन्होंने IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 16 मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए थे और उस सीजन दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। हालांकि पिछला सीजन उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला और 13 मैचों में 18 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे।

Congratulations to @Avesh_6 who is all set to make his ODI debut for #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/4Tgqhs07qn

— BCCI (@BCCI) July 24, 2022