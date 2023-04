टूटे हेलमेट का पैसा कौन देगा, आवेश खान ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो

लखनऊ सुपरजायंट्स ने आरसीबी के खिलाफ मैच में एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी. उस मैच में जीत के बाद आवेश खान ने हेलमेट को पटककर जीत का जश्न मनाया था, हालांकि इस जश्न की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी. मैच रेफरी ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई, हालांकि उन पर कोई फाइन नहीं लगाया गया. अब आवेश खान ने उस सेलिब्रेशन पर रिएक्ट किया है.

इस मैच के बाद यूट्यूबर और LSG के साथ काम कर रहे शुभम गौड़ ने आवेश खान से पूछा, आपने जो हेलमेट तोड़ा है, उसके पैसे कौन भरेगा, इस पर उन्होंने कहा कि वह तो मैनजेमेंट देगा, वह मेरा थोड़े ही था. उन्होंने कहा कि कुछ तो अलग करना था न, ऐसे में जब हमें जीत मिली, वही बहुत है. आवेश खान ने हेलमेट लेकर बॉलिंग एक्शन जैसा सेलिब्रेशन करने पर कहा कि उन्हें जो आता है, वही किया. आवेश खान से जब पूछा गया कि क्या उन्हें बैंटिंग में प्रमोट किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं ठीक हूं, वह सिर्फ विनिंग रन के लिए ही बैटिंग करने जाएंगे.

