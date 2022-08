महिला टीम की बल्लेबाजी को कहा 'बकवास', टि्वटरबाजों ने अजहरुद्दीन को खूब खरी-खरी सुनाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने थी। इस गोल्ड मेडल मैच में भारत को नौ रन से हार का सामना करना पड़ा। बर्मिंगम में हुए इस मुकाबले में अंतिम ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 152 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 65 रन की पारी खेली लेकिन यह काफी नहीं थी।

आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे लेकिन यस्तिका भाटिया के आउट होते ही भारतीय पारी और उम्मीदें समाप्त हो गईं। ऑस्ट्रेलिया ने धैर्य और संयम बनाए रखा जिसकी वजह से उसे नौ रन से जीत मिली। कंगारू टीम ने अपने खाते में एक और ट्रॉफी दर्ज कर ली। इससे पहले उसने 50 ओवर और टी20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है।

फैंस हालांकि भारतीय टीम के सिल्वर मेडल जीतने पर खुश हैं और टीम को बधाइयां दे रहे हैं वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस खिताबी मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों की ‘बकवास’ बल्लेबाजी की जमकर आलोचना की है।

Rubbish batting by the Indian team. No common sense. Gave away a winning game on a platter. #INDvsAUS #WomensCricket #CWG22 — Mohammed Azharuddin (@azharflicks) August 7, 2022

अजहर ने ट्वीट किया, ‘भारतीय टीम की बकवास बल्लेबाजी। कोई कॉमन सेंस नहीं। जीता हुआ मैच थाली में सजाकर दे दिया।’

Support ke naam pe zero aur criticism ke naam pe hero, ye hai duniya ka dastur Btw gave away a winning game, wasn’t this a theme in the 90s .. just wondering ? — Adi (@aaditea__) August 7, 2022

Excuse me sir, but how many world cup finals, okay semifinals, okay ANY knockout games did your team win against the Aussies in your day? And for your information, this team has WON a silver medal at the CWG! Show them some freaking respect, if you're capable of that, of course! — Siddharth Dixit (@sid_dixit_25) August 7, 2022

हरमनप्रीत कौर के 65 रन के अलावा जैमिमा रोड्रिक्स ने 33 रन की पारी खेली। स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी कुछ खास नहीं कर पाई। दोनों 5वें ओवर तक पविलियन लौट गईं इसके बाद जैमिमा और हरमनप्रीत ने स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। हालांकि इसके बाद भारत ने लगातार विकेट खोए और आखिर में उसे सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा।