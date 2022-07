पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की गिनती दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में होती है। हालांकि, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी क्रिकेट के मैदान पर कई बड़ी गलती कर जाता है। पाकिस्तान की टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है और टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेल रही है। इस मैच में बाबर आजम की तरफ से एक नहीं बल्कि दो-दो बड़ी गलतियां देखने को मिली जिसका खामियाजा उनकी टीम को उठाना पड़ा।

दरअसल, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाक कप्तान बाबर आजम ने निरोशन डिकवेला और एंजेलो मैथ्यूज के दो आसान से कैच टपका दिए। बाबर ने पहला कैच 52वें ओवर में तब टपकाया जब पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज नौमान अली की गेंद पर एंजलो मैथ्यूज ने कवर की दिशा में शॉट खेला। बाबर के लिए ये आसान सा कैच था लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसल गई। इस तरह मैथ्यूज को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। हालांकि मैथ्यूज इस जीवनदान का कोई फायदा नहीं उठा सके और 60वें ओवर में नौमान की गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हो गए।

इसके बाद बाबर आजम ने 82वें ओवर में स्लिप में खड़े रहते हुए निरोशन डिकवेला का 24 रन के स्कोर पर आसान सा कैच टपका दिया। ये कैच टपकाते ही कप्तान बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। यही नहीं, बाबर की खराब फील्डिंग देखने के बाद लोग तेज गेंदबाज हसन अली को याद करने लगे।

गॉल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन की स्कोर की बात करें तो श्रीलंका ने 6 विकेट पर 315 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। डिकवेला 42 और दुनिथ वेल्लालगे 6 रन बनाकर खेल रहे हैं।

BABAR AZAM WITH THE DROP CATCH OF THE YEAR #SLvPAK pic.twitter.com/wBlGhvM3LH

— Waqas RF وقاص ???? (@Fed_43600) July 24, 2022