Bangladesh vs Pakistan, 2nd Test: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें बारिश ने फैंस का मजा किरकिरा कर दिया. मुकाबले के दूसरे दिन लगातार बारिश और गीली आउटफील्ड के चलते सिर्फ 6.2 ओवर ही फेंके जा सके. पाकिस्तान ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 63.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 188 रन बना लिए हैं.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. अब्दुल्ला शफीक ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े. शफीक ने 52 रन की पारी खेली.

पाकिस्तान को आबिद अली के रूप में दूसरा झटका लगा. आबिद 39 रन बनाकर आउट हुए. पाकिस्तान ने 70 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया.

Only 6.2 overs of play was possible on Day 2 in Dhaka with rain playing spoilsport.#WTC23 | #BANvPAK | https://t.co/sUmFzGtpnF pic.twitter.com/4w3BdEajQE

— ICC (@ICC) December 5, 2021