Bangladesh vs Sri Lanka, 3rd ODI: बांग्लादेश-श्रीलंका के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें कप्तान कुसल परेरा (120) के शानदार शतक और धनंजय डी सिल्वा (नाबाद 55) की अर्धशतकीय पारी के दम पर बांग्लादेश को 287 रनों का लक्ष्य दिया है. इस पारी के दौरान कुसल परेरा ने एक खास लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.

परेरा बतौर ओपनर वनडे शतक जड़ने वाले चौथे श्रीलंकाई कप्तान बने हैं. उनसे पहले सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान भी यह कारनामा कर चुके हैं. इसी के साथ परेरा बांग्लादेश में बतौर सलामी बल्लेबाज शतक जड़ने वाले श्रीलंका के दूसरे कप्तान भी बने हैं.

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए परेरा के 122 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 120 रन तथा डी सिल्वा के 70 गेंदों पर चार चौकों के सहारे नाबाद 55 रनों की पारी के बदौलत 50 ओवर में छह विकेट पर 286 रन बनाए. बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद ने चार विकेट लिए जबकि शोरिफुल इस्लाम को एक विकेट मिला.

🔸 Kusal Perera – 120

🔸 Dhananjaya de Silva – 55*

Sri Lanka have posted a competitive 286/6. Can they defend it? 🏏#BANvSL | https://t.co/irFZbUpgki pic.twitter.com/QyECFBDXjT

