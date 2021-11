IND vs SA- साउथ अफ्रीका टीम भेजने से पहले भारत सरकार से इजाजत ले BCCI: Anurag Thakur

दिसंबर महीने में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका का दौरा करना है. यहां टीम इंडिया फुल टूर का कार्यक्रम करने के मकसद से जाएगी, जहां उसे टेस्ट, वनडे और टी20 इंटनरेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है. लेकिन साउथ अफ्रीका में आए कोविड-19 (Covid 19 New Variant) के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) ने इस दौरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शनिवार को युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि बीसीसीआई को अपनी टीम साउथ अफ्रीका भेजने से पहले भारत सरकार से संपर्क करना चाहिए. इसके बाद सरकार मामले पर सोच समझकर फैसला लेगी.

साउथ अफ्रीका में कोविड- 19 का नया वैरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस वैरिएंट के प्रति दुनिया को सावधान रहने के लिए कहा है.

केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) शनिवार को एक कार्यक्रम के लिए बागपत में मौजूद थे. इस मौके पर उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं बल्कि प्रत्येक बोर्ड को ऐसे देशों में जहां कोरोना वायरस का नया वैरिएंट उभर रहा हैं, उन्हें वहां अपनी टीमें भेजने से पहले भारत सरकार से संपर्क करना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘यह सही नहीं है कि उन देशों में अपनी टीमों को भेजा जाए, जहां खतरा है. अगर बीसीसीआई हमसे संपर्क करता है तो हम इस पर विचार करेंगे.’

बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस (Coronavirus in South Africa) पाए गए इस नए वैरिएंट B.1.1.529 को ओमीक्रोन (Omicron) नाम दिया है. WHO ने इस वैरिएंट पर एक खास चर्चा करने के बाद इसे यह नाम दिया है.

भारत ने इस दौरे के की तैयारी के लिए अपनी A टीम को पहले ही साउथ अफ्रीका भेज दिया है. इस टीम में कई युवा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की ए टीम के खिलाफ अनिधिकृत टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं. इसके बाद सीनियर टीम यहां तीन टेस्ट, तीन वनडे और 4 टी20 मैचों के लिए दौरा करेगी. तय शेड्यूल के मुताबिक यह दौरा 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो 26 जनवरी तक चलेगा.