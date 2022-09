भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों पुरुष क्रिकेट टीम से ज्यादा सुर्खियों में हैं। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। भारतीय महिला टीम ने 24 सितंबर को लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 16 रनों से हराया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम इंग्लैंड का उसी के घर में पहली बार वनडे सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ करने में कामयाब रही। इस शानदार जीत के साथ ही दिग्गज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की क्रिकेट के मैदान से विदाई हो गई। इस मैच में भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने इंग्लिश खिलाड़ी चार्ली डीन को रन आउट किया जिसने एक बड़े विवाद का रुप ले लिया।

दरअसल, तीसरे वनडे मैच में 44वां ओवर फेंकने के लिए दीप्ति शर्मा को गेंद सौंपी गई। इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकते समय दीप्ति ने देखा कि नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ी चार्ली अपनी क्रीज से बाहर चली गई हैं। दीप्ति ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली को मांकडिंग ‘रन-आउट’ कर दिया। इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम 43.3 ओवर में 153 रनों पर ढेर हो गई। इसके बाद भारतीय टीम के जीतने के तरीके पर सवाल उठने लगे। इस मामलें में दीप्ति शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है।

दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को रन आउट करने के फैसले का बचाव करते हुए सोमवर को कहा कि इंग्लैंड टीम की इस बल्लेबाज को आउट करने से पहले कई बार आगाह किया गया था। दीप्ति ने नॉन स्ट्राइक छोर पर गेंदबाजी करने से पहले आगे निकल गई डीन को रन आउट किया जिससे भारत यह मैच जीतने में सफल रहा। चार्ली डीन तब 47 रन पर खेल रही थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रन की दरकार थी। यह रन आउट खेल के नियमों के अनुसार था लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इससे खुश नहीं थे।

Laws changed and #DeeptiSharma applied it at lords (home of cricket) on England cricketer.

Charlie Dean run out at non-striker end under MCC new law 41.16.1

Brilliant work @Deepti_Sharma06 #INDWvsENGW #iccrules #icc #JhulanGoswami #charliedeanpic.twitter.com/wcDjLsiMqN

