न्यूजीलैंड के महान खिलाड़ी क्रिस केर्न्‍स (Chris Cairns) को चार महीने पहले दिल का खतरनाक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो लकवाग्रस्त हो गए थे। लेकिन अब ऑलराउंडर ने व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलते हुए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं।

केयर्न्‍स ने शुक्रवार को ट्वीट किया, “क्रिकेट और पूल टाइम। यहां आकर खुशी हुई, महान साथियों का आभारी हूं।”

Backyard cricket & pool time = summer. Happy to be here, grateful for great mates. #notdoneyet #backyardcricket #mates #summer pic.twitter.com/4Fp197aC3r

— Chris Cairns (@chriscairns168) December 30, 2021