कोविड 19 महामारी से दुनिया भर में कई एथलीट संक्रमित हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरेफ मुर्तजा कोरोनावायरस से उबरकर ठीक हो गए हैं। वह 20 जून से इस घातक वायरस के चपेट में आने के बाद घर पर ही उपचार करा रहे थे।

जानें, कब और कहां देख सकेंगे ENG-WI दूसरे टेस्ट का LIVE Streaming

मुर्तजा ने मंगलवार को अपने टिवटर हैंडल पर कोविड-19 परीक्षण का परिणाम ‘नेगेटिव’आने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा और सभी की दुआओं से मुझे अब कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव पाया गया है। मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने इस मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया और मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई।’

इस 36 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कहा, ‘मैं घर में ही उपचार करवाकर इस बीमारी से बाहर निकलने में सफल रहा। जो भी इससे संक्रमित हैं उन्हें सकारात्मक बने रहने की जरूरत है। अल्लाह में विश्वास रखें और नियमों का पालन करें। हम मिलकर वायरस से लड़ते रहेंगे।’

Hope everybody is well. Alhamdulillah. By the grace of God and with the blessings of all of you, the result of my corona virus test is negative. Gratitude to all those who have been by my side all this time, who have prayed for me thanks a lot pic.twitter.com/TkYiBJDGCW

— MASHRAFE BIN MORTAZA (@mashrafebd) July 14, 2020