The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर एशेज सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शानदार लीड बना रखी है. मेजबान टीम को बढ़त दिलाने में उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 260 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 137 रन की पारी खेली.

ट्रेविस हेड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस्मान ख्वाजा को चौथे टेस्ट में मौका मिला है. उस्मान ख्वाजा ने इससे पहले अग्सत 2019 में टेस्ट आखिरी टेस्ट खेला था. अब 28 महीनों बाद जब ख्वाजा को ऑस्ट्रेलियाई टीम में मौका मिला, तो शानदार शतक जड़कर खुद को साबित कर दिखाया.

स्टेडियम में उस वक्त उस्मान ख्वाजा की वाइफ रशेल मैकलेलन (Rachel McLellan) अपनी बेटी के साथ मौजूद थीं. जैसे ही उस्मान ख्वाजा ने शतक जड़ा. वाइफ ने खड़े होकर चीयर किया.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 416/8 के स्कोर पर पारी घोषित की. टीम के लिए उस्मान ख्वाजा (137) के अलावा स्टीव स्मिथ ने 67 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने सर्वाधिक 5 शिकार किए.

A gripping day of play comes to an end!

England go into stumps unscathed, but have a huge mountain to climb.#WTC23 | #AUSvEND | #Ashes pic.twitter.com/YvmMwhLvjF

— ICC (@ICC) January 6, 2022