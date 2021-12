Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाज साजिद खान (Sajid Khan) ने तहलका मचा दिया है. साजिद खान ने बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान 8 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने 15 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 2.80 की इकॉनमी से महज 42 रन दिए. यह टेस्ट में पाकिस्तानी गेंदबाज का चौथा बेस्ट फिगर है.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 300/4 के स्कोर पर पहली पारी घोषित कर दी. पाकिस्तान को आबिद अली और अब्दुल्लाह शफीक ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी हुई. शफीक 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आबिद अली 39 रन बनाकर चलते बने.

पाकिस्तान ने 70 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों को गंवा दिया था. यहां से अजहर अली ने कप्तान बाबर आज के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. अजहर अली ने 8 चौकों की मदद से 56 रन बनाए, जबकि बाबर ने 9 चौकों और 1 छक्कें की मदद से 76 रन बनाए.

टॉप-4 विकेट गिरने के बाद फवाद आलम ने मोहम्मद रिजवान के साथ पांचवें विकेट के लिए 103 रन की अटूट साझेदारी की. आलम 50 रन, जबकि रिजवान 53 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी टीम की ओर से तैजुल इस्लाम ने 2, जबकि इबादत हुसैन और खलील अहमद ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

Pakistan bowl out Bangladesh for 87 and enforce the follow-on!

Sajid Khan finishes with an eight-wicket haul 🔥#WTC23 | #BANvPAK | https://t.co/sUmFzGbNZ5 pic.twitter.com/wVzbGqeLFf

