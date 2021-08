England vs India, 2nd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स (Lord’s) में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भले ही विराट कोहली (Virat Kohli) बल्ले से खास चमक नहीं बिखेर सके, लेकिन उन्होंने कमाल जरूर कर दिखाया. विराट कोहली ने पहली पारी में 42, जबकि दूसरी इनिंग में 20 रन बनाए. मतलब पूरे मैच में कुल 62 रन. इसी के साथ विराट कोहली ने मोहम्मद अजरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) की बराबरी कर ली. विराट कोहली साल 1990 के बाद लॉर्ड्स मैदान पर एक टेस्ट में 50 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं. कोहली से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साल 1990 में बतौर कप्तान लॉर्ड्स टेस्ट में दोनों पारियों में कुल 50+ रन बनाने का कारनामा किया था.

भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 394 रन बनाकर 27 रन की मामूली लीड हासिल की. इसके जवाब में भारत ने चौथे दिन चायकाल तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 105 रन बना लिए. अजिंक्य रहाणे 24 और चेतेश्वर पुजारा 29 रनों पर नाबाद लौटे. रहाणे ने 74 गेंदों पर दो चौके लगाए हैं जबकि पुजारा ने 148 गेंदों का सामना कर दो चौके लगाए हैं. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

Tea at Lord's ☕️

Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane steady the ship for India.

