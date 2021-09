England vs India, 4th Test: भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने लंदन में चौथे टेस्ट मैच में शतक जड़ा. यहां दूसरी पारी में रोहित ने 127 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 बाउंड्री भी शामिल थी. इस पारी के साथ सलामी बल्लेबाज ने अनूठा कारनामा भी कर दिया. रोहित साल 2021 में एक हजार अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

रोहित आखिरकार भारत के बाहर टेस्ट शतक जड़ने में कामयाब रहे. रोहित के नाम अबतक विदेशी जमीन पर टेस्ट में शतक लगाने की उपलब्धि नहीं थी.लेकिन उन्होंने समय रहते इसमें सुधार किया। वह इस सीरीज में भी मौके को गंवा रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार मोइन अली की गेंद पर छक्का लगाकर इस काम को पूरा किया.

रोहित ने पहले अर्धशतक लगाया फिर खुद को स्थापित किया. उन्होंने अर्धशतक जड़ने के लिए 145 गेंद लिए जो उनके करियर का काफी धीमा स्कोर था लेकिन बाद के 50 रन उन्होंने सिर्फ 59 गेंदों पर बनाए.

