ICC New Slow Over Rate Rule: श्रीलंका बना नए स्‍लो ओवर रेट नियम का शिकार, झेलनी पड़ी शिकस्‍त

ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर (Sri Lanka Tour of Australia 2022) सीरीज के दौरान श्रीलंका पहला ऐसा देश बना गया जिसे आईसीसी के नए नियमों (ICC New Slow Over Rate Rule) का नुकसान उठाना पड़ा. अंपायर ने मैच के आखिरी ओवरों के दौरान श्रीलंका (AUS vs SL) के कप्‍तान को यह आदेश दिया कि वो पांच की जगह केवल चार क्रिकेटर्स को 30 यार्ड के सर्किल के बाहर रख पाएंगे. यह मैच सुपर ओवर तक पहुंच गया. दोनों टीमों ने निर्धारित 20 ओवरों में 164 रन बनाए हालांकि सुपर ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया ने जीत दर्ज की.

क्‍या कहते हैं आईसीसी के नए नियम ? (ICC New Slow Over Rate Rule)

आईसीसी के नए टी20 नियमों के तहत प्रत्‍येक टीम को 85 मिनट के अंदर 19 ओवर पूरे करने होंगे. अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो फिर इसका नुकसान उन्‍हें आखिरी ओवर में उठाना होगा. अंपायर गेंदबाजी कर रही टीम को उनकी गलती का अहसास कराएगा. इसके बाद उन्‍हें आदेश दिया जाएगा कि वो पांच की जगह केवल चार फिल्‍डर को ही 30 यार्ड के सर्किल के बाहर रख सकते हैं.

ये था पुराना नियम

पुराने नियम के तहत स्‍लो-ओवर रेट के लिए कप्‍तान और टीम पर जुर्माना लगाया जाता था। उन्‍हें अपनी मैच फीस का कुछ हिस्‍सा जुर्माने के तौर पर देना पड़ता था। पुराने नियम में कप्‍तान को एक मैच के लिए सस्‍पेंड करने तक का प्रावधान था।

कप्‍तान दासुन शनाका को अंपायर से सुनाया फरमान

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान कप्‍तान दासुन शनाका को अंपायर ने बताया कि उनकी ओवर डालने की गति तय सीमा से धीमी रही है. उन्‍हें एक खिलाड़ी को 30 यार्ड के सर्किल के अंदर रखना होगा. वो केवल चार खिलाड़ी को ही इस सर्कल से बाहर रख सकते हैं. यह ओवर डेब्‍यूटेंट नुवान थुशारा ने डाला जिसमें मैथ्‍य वेड ने एक चौके और एक छक्‍के की मदद से 16 रन ठोक दिए.