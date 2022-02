IND vs ENG U19 WC Final, Dream 11 Prediction: फाइनल मुकाबले में ऐसी रखें ड्रीम11 टीम, इसे चुनें कप्तान

IND vs ENG Dream 11 Prediction: IND U19 vs ENG U19 ICC Under 19 World Cup 2022 Dream11 Team Tips for Today Match: भारतीय टीम 5 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मैच में उतरेगी, जहां उसकी नजरें पांचवें खिताब पर होंगी. भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है. खिताब और भारत के बीच इंग्लैंड की टीम है जो आखिरी बाद 1998 में फाइनल में पहुंची थी जब उसने अब तक का एकमात्र खिताब जीता था. भारत ने साल 2009 में मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) की कप्तानी में पहला खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद साल 2008 में विराट कोहली (Virat Kohli), साल 2012 में उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) और साल 2018 में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने भारत को अंडर-19 विश्व कप जिताया.

Probable Playing XIs for IND U19 vs ENG U19:

India Under 19 Probable Playing XI: अंगकृष रघुवंशी, हरनूर सिंह, शेख रशीद, यश ढुल (कप्तान), निशांत सिंधु, दिनेश बाना (विकेटकीपर), राजंगद बावा, कौशल तांबे, राजवर्धन हैंगरगेकर, विक्की ओस्तवाल, रवि कुमार.

England Under 19 Probable Playing XI: जॉर्ज थॉमस, जैकब बेथेल, टॉम पर्स्ट (कप्तान), जेम्स रेव, विलियम लक्सटन, जॉर्ज बेल, रेहान अहमद, एलेक्स हॉर्टन (विकेटकीपर), थॉमस एस्पिनवाल, जेम्स सेल्स, जोशुआ बॉयडेन.

Suggested Playing XI No.1 for EN-U19 vs IN-U19 Dream11 Fantasy Cricket:

जेम्स रेव, यश ढुल, विलियम लक्सटन, अंगकृष रघुवंशी, शेख रशीद (उप कप्तान), टॉम पर्स्ट (कप्तान), जैकब बेथेल, निशांत सिंधु, रवि कुमार, जोशुआ बॉयडेन, विक्की ओस्तवाल.

India U19 vs England U19 Full Squads

India U19 Full Squads: यश ढुल (कप्तान), दिनेश बाना (विकेटकीपर), हरनूर सिंह, अंगक्रिश रघुवंशी, शेख रशीद, आराध्या यादव, निशांत सिंधु, कौशल तांबे, रवि कुमार, सिद्धार्थ यादव, राजवर्धन हैंगरगेकर, मानव पारेख, अनीश्वर गौतम, राज बावा, वासु वत्स , विक्की ओस्तवाल, गर्व सांगवान.

England U19 Full Squads: टॉम पर्स्ट (कप्तान), जॉर्ज बेल, जोशुआ बॉयडेन, एलेक्स हॉर्टन, रेहान अहमद, जेम्स सेल्स, जॉर्ज थॉमस, थॉमस एस्पिनवाल, नाथन बार्नवेल, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विलियम लक्सटन, जेम्स रेव, फतेह सिंह, बेंजामिन क्लिफ.