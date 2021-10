IND vs NZ, Dream11 Prediction: जानिए किसे चुनें ड्रीम11 टीम का कप्तान?

IND vs NZ Dream11 Prediction India vs New Zealand, 28th Match, Super 12 Group 2 – Captain, Vice Captain: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में टूर्नामेंट का 28वां मैच खेला जाना है. भारत ने टी20 विश्व कप में आज तक न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दी है. दोनों टीमों के बीच अब तक 2 मैच खेले गए है, जिसमें न्यूजीलैंड ही विजेता रहा. ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह कठिन परीक्षा रहेगी. विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टी20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मुकाबले खेले, जिसमें 6 अपने नाम किए हैं. ऐसे में विराट कोहली एक बार फिर टीम इंडिया के लिए लकी साबित हो सकते हैं.

IND vs NZ PREDICTED 11

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, केन विलियमसन (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट

IND vs NZ DREAM11 FANTASY TEAM

विकेटकीपर- ऋषभ पंत, डेवोन कॉनवे

बल्लेबाज – रोहित शर्मा, केन विलियमसन (कप्तान), केएल राहुल, मार्टिन गप्टिल

ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा (कप्तान), जिमी नीशम, मार्क चैपमैन

गेंदबाज- टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, वरुण चक्रवर्ती

India vs New Zealand Full Squads

ICC T20 World Cup, India Squad: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर.

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियमसप (कप्तान), टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गुप्टिल, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, टिम सीफर्ट, ईश सोढी, टिम साउदी.