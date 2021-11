IND vs NZ Watch Live Streaming, 1st T20I: यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

India vs New Zealand Watch Live Streaming, T20 World Cup 2021, India vs New Zealand Match Live Telecast: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 17 नवंबर से टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच 17 नवंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें टिम साउदी (Tim Southee) बतौर कप्तान नजर आएंगे. इस टूर्नामेंट दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैच और 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है. केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने टी20 शृंखला से आराम लेने का फैसला किया है, ताकि टेस्ट शृंखला के लिए खुद को तैयार कर सकें. भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के हाथों में है. ऐसे में टीम इंडिया टी20 विश्व कप-2021 में खराब प्रदर्शन के बाद सुधार की दिशा में खेलेगी.

कब और कहां खेला जाएगा India और New Zealand के बीच टी20 मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे India और New Zealand मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada.) पर देख सकेंगे.

कहां देखें India vs New Zealand मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और New Zealand की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), रितुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रिषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

New Zealand T20I Squad: मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटरनर, ग्लेन फ्लिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जैमिसन, ईश सोढी, टिम साउदी (कप्तान), एडम मिल्ने.