प्रैक्टिस सेशन में Virat Kohli की मदद करते दिखे संजय बांगर, नंबर-1 टेस्‍ट बल्‍लेबाज बनाने में निभाई थी भूम

Virat Kohli Batting in Nets Along With Sanjay Bangar: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली भले ही इस वक्‍त न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जारी पहले टेस्‍ट मैच का हिस्‍सा नहीं हों लेकिन इसके बावजूद भी उन्‍हें इस सीरीज की अहमियत पता है. यही वजह है कि दूसरे टेस्‍ट मैच से पहले वो इस वक्‍त मुंबई में नेट प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं. भारतीय टीम के पूर्व कोच संजय बांगर विराट की बल्‍लेबाजी पर काम कर रहे हैं. विराट ने दो साल पहले अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में आखिरी शतक लगाया था. 70 अंतरराष्‍ट्रीय शतक लगा चुके भारतीय कप्‍तान सैकड़ा नहीं लगा पाने के बावजूद 50 से अधिक की औसत से रन बना रहे हैं.

यहां बता दें कि विराट कोहली (Virat Kohli) जब नंबर-1 टेस्‍ट बल्‍लेबाज बने थे तब संजय बांगर ही भारत के बल्‍लेबाजी कोच हुआ करते थे. विराट कोहली के गैर मौजूदगी में उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) टीम का नेतृत्‍व कर रहे हैं. सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी टेस्‍ट सीरीज से आराम दिया गया है. विराट कोहली पिछले चार महीने से लगातार बायो-बबल में रहते हुए क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. ऐसे में टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के बाद उन्‍हें न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया है. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 के तहत खेली जा रही दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज की अहमियत विराट कोहली अच्‍छी तरह से जानते हैं. यही वजह है कि विराट मुंबई में होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्‍ट मैच से टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं.

बायो-बबल से करीब 15 दिनों तक मुक्ति मिलने के बावजूद विराट कोहली (Virat Kohli) ने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा है. यही वजह है कि उन्‍होंने पूर्व बल्‍लेबाजी कोच संजय बांगर की मदद लेकर मुंबई में नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है.