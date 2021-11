India vs Scotland, T20 World Cup 2021: स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की. इस बॉलर ने 3.4 ओवर में महज 10 रन देकर 2 शिकार किए. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने काइल कोएत्जर (Kyle Coetzer) और मार्क वाट (Mark Watt) को अपना शिकार बनाया, जिसके साथ उन्होंने इतिहास रच दिया. जसप्रीत बुमराह टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट झटकने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं. बुमराह ने 54 मैचों में 64 शिकार किए हैं. उन्होंने इस मामले में 63 शिकार कर चुके युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को पछाड़ दिया है.

भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने इस फॉर्मेट में 55 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार 52 मैचों में 50 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. टॉप-5 में रवींद्र जडेजा का नाम भी शुमार है, जिन्होंने 43 विकेट चटकाए हैं.

T20I में सर्वाधिक विकेट झटकने वाले भारतीय

64 विकेट – जसप्रीत बुमराह (54 मैच)

63 विकेट – युजवेंद्र चहल (49म मैच)

55 विकेट – रविचंद्रन अश्विन (48 मैच)

50 विकेट – भुवनेश्वर कुमार (52 मैच)

43 विकेट – रवींद्र जडेजा (54 मैच)

What a bowler 🙌

Jasprit Bumrah is now India’s leading wicket-taker in Men’s T20Is 👏#T20WorldCup | #INDvSCO pic.twitter.com/M2lZvJpWlO

— ICC (@ICC) November 5, 2021