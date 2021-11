साल में 8-10 मैचों में कप्‍तानी कर Rohit Sharma टीम इंडिया में ज्‍यादा फर्क नहीं ला पाएंगे, गंभीर ने सुझाय

Gautam Gambhir wants Rohit Sharma Should Captain in ODI as Well: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि रोहित शर्मा को टी20 फॉर्मेट में कप्‍तान बनाए जाने से टीम में ज्‍यादा फर्क नहीं आएगा. गंभीर का मानना है कि केवल टी20 की कप्‍तानी रोहित को सौंपने से रातो-रात टीम अच्‍छा प्रदर्शन नहीं करने लगेगी. जरूरत है कि अब विराट कोहली वनडे टीम की कप्‍तानी छोड़ें. तभी रोहित को कप्‍तान के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का सही मौका मिलेगा.

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान कमेंट्री के दौरान कहा, “रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को टी20 क्रिकेट में कप्‍तानी सौंपने का फैसला सही है. हालांकि ज्‍यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्‍योंकि साल में आठ से 10 ही टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेले जाते हैं. ऐसे में कप्‍तान के तौश्र पर उन्‍हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ज्‍यादा मौके नहीं मिल पाएंगे. अब वक्‍त आ गया है कि विराट कोहली टी20 के साथ-साथ वनडे में भी कप्‍तानी छोड़ें.”

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का मानना है कि लाल गेंद के क्रिकेट और सफेद गेंद के क्रिकेट में अलग-अलग कप्‍तान होने चाहिए. “लाल गेंद के क्रिकेट में विराट कोहली (Virat Kohli) को कप्‍तानी करनी चाहिए और सफेद गेंद के क्रिकेट में पूरी जिम्‍मेदारी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को उठानी चाहिए. इसी तरह हम अपने क्रिकेट को आगे ले जा पाएंगे.”

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से भारत को खेल के सबसे छोटे प्रारूप में नया कप्‍तान मिलने जा रहा है. राहुल द्रविड़ भी इस सीरीज से भारत के मुख्‍य कोच बनने जा रहे हैं.