IPL 2021: कश्मीर के Umran Malik बने IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय बॉलर, 153 किलोमीटर प्रतिघंटा

Fastest Ball by Indian in IPL Ever: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय तेज गेंदबाज (Umran Malik Bowls Fastest Ball in IPL 2021) बन गए हैं. उमरान अपने आईपीएल करियर का दूसरा ही मैच खेल रहे हैं लेकिन इन दो मैचों में उन्होंने तेज गेंद फेंकने के लिहाज से दो बार रिकॉर्ड बुक पर अपना नाम दर्ज कराया. बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ खेलते हुए 153 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी. अब वह इस लीग में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं.

सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज के रूप में वह अपने पहले ही मैच में अपना नाम दर्ज कर चुके थे. रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 21 वर्षीय इस तेज गेंदबाज को अपने डेब्यू का मौका मिला था, तब इस मैच में उमरान ने 151.03 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

बुधवार को उन्होंने 153 km/ph की रफ्तार से बॉल फेंककर अपना ही रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया. उमरान को इस मैच में ही केएस भरत के रूप में अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट भी मिला.

उमरान से पहले सबसे तेज गेंद फेंकने का यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) के नाम था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले नवदीप सैनी ने इस लीग में 152.85 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने की बात करें तो यहां साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज एनरिच नोर्त्जे (Anrich Nortje) का नाम सबसे ऊपर है. नोर्त्जे ने 156.22 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी हुई है. आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले टॉप 2 गेंदबाज साउथ अफ्रीका से ही हैं. एनरिच नोर्त्जे के बाद यहां डेन स्टेन (Dale Sten) नंबर 2 पर (154.40 km/h) और नंबर 3 पर कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) (154.23 km/h) का नाम शुमार है.

उमरान मलिक की बात करें तो यह युवा क्रिकेटर अपनी स्पीड के चलते ही सुर्खियां बटोरकर आईपीएल के दरवाजे तक पहुंचा है. उन्होंने आईपीएल में दो मैच खेलने से पहले अपने क्रिकेट करियर में सिर्फ एक लिस्ट ए और एक टी20 मैच खेला था. उन्हें इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला था. श्रीनगर में जन्मे उमरान जम्मू और कश्मीर के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं.