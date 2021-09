Misbah Ul Haq ने मुख्‍य कोच के पद से दिया इस्‍तीफा, T20 विश्‍व कप की टीम का आज ही हुआ है ऐलान

Misbah Ul Haq Step down from Pakistan’s Head Coach Post ahead of T20 World Cup: आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप के लिए पाकिस्‍तान की टीम का ऐलान सोमवार को होने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्‍तान टीम मैनेजमेंट (Pakistan Cricket Team) में भूचाल आ गया. मुख्‍य कोच मिस्‍बाह उल हक ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. एक दिन पहले ही गेंदबाजी कोच वकार यूनुस के पद से हटने की जानकारी सामने आई थी.

टी20 वर्ल्‍ड कप से ठीक पहले पाकिस्‍तान टीम मैनजमेंट में हलचल बाबर आजम की कप्‍तानी वाली टीम के लिए अच्‍छे संकेत नहीं हैं. पाकिस्‍तान की विश्‍व कप टीम में अनुभवी शोएब मलिक और सरफराज अहमद को जगह नहीं दी गई है.

बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्‍ता में आने के बाद मिस्‍बाह उल हक (Misbah Ul Haq) को साल 2019 में टीम की कमान सौंपी गई थी. उन्‍हें मुख्‍य कोच के साथ साथ टीम का मुख्‍य चयनकर्ता भी बनाया गया था ताकि वो सही युवाओं को टीम को आगे बढ़ाने में चुन सकें. मिस्‍बाह का अभी भी एक साल का कार्यकाल बचा हुआ है.

मिस्‍बाह उल हक (Misbah Ul Haq) ने मुख्‍य कोच का पद छोड़ते वक्‍त अपने पत्र में लिखा, “मैं समझ सकता हूं कि मेरे पद से पीछे हटने के वक्‍त की टाइमिंग सही नहीं है लेकिन मेरे लिए यही ठीक रहेगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद जमैका में क्वारंटाइन के समय पर मुझे अपने बीते 24 महीनों और आगे के इंटरनेशनल शेड्यूल के बारे में समझने का मौका मिला. मुझे आगे भी लंबे समय तक अपने परिवार से दूर काफी समय बिताना होगा और इसी तरह बायो-बबल के माहौल में रहना होगा. मैंने इसी के चलते अपने पद से हटने का फैसला किया है. ऐसे वातावरण में मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाली चुनौतियों का दिमागी रूप से सही फ्रेम ऑफ माइंड में सामना करने के लि तैयार हूं.’