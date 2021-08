On This Day in 2018: विराट की धांसू बल्‍लेबाजी से भारत ने की थी वापसी, बनाए थे 200 रन

On This Day in 2018: भारत को इससे पहले दो टेस्‍ट मैचों में शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.

On This Day in 2018: भारत की टीम इस वक्‍त इंग्‍लैंड दौरे पर है और इस वक्‍त टेस्‍ट सीरीज में दो मैचों के बाद 1-0 से बढ़त बना चुकी है. आज से तीन साल पहले भी टीम इंडिया इसी वक्‍त इंग्‍लैंड दौरे पर थी. आज ही के दिन विराट कोहली की कप्‍तानी वाली टीम ने सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद बाउंस बैक करते हुए इंग्‍लैंड पर 203 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी. इस जीत के साथ ही भारत की टीम साल 2018 की इस टेस्‍ट सीरीज के दौरान 2-1 पर पहुंच गई थी. भारत की जीत के जनक स्‍वयं कप्‍तान विराट कोहली रहे जिन्‍होंने दोनों पारियों के दौरान 200 रन बनाए थे. भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 319 रन बनाए थे. विराट ने सर्वाधिक 97 रनों का योगदान दिया. वो अपने शतक से महज तीन रन से चूक गए थे. विराट कोहली के अलावा उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे ने भी 81 रन बनाए. जवाब में इंग्‍लैंड की टीम 161 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. हार्दिक पांड्या ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया था. इशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को भी दो-दो विकेट मिले. भारत को पहली पारी के आधार पर 168 रनों की बढ़त मिली. भारत ने दूसरी पारी के दौरान भी जबर्दस्‍त बल्‍लेबाजी की और बोर्ड पर 352 रन ठोक दिए. पहली पारी में शतक से चूके विराट कोहली ने इस बार 103 रन बनाए. चेतेश्‍वर पुजारा के बल्‍ले से 72 तो हार्दिक पांड्या के बल्‍ले से 52 रन निकले. इंग्‍लैंड की दूसरी पारी के दौरान जोस बटलर ने 106 रन बनाए. हालांकि वो अपनी टीम को हार के खतरे से नहीं बचा पाए. 521 रनों के लक्ष्‍य के सामने इंग्लिश टीम 317 रनों पर ऑलआउट हो गई.