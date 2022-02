Ranji Trophy 2021-22, Delhi vs Tamil Nadu, Elite Group H: रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ दिल्ली के ललित यादव ने (Lalit Yadav) ने तहलका मचा दिया. ललित यादव ने पहली पारी में 287 गेंदों का सामना करते हुए 177 रन बनाए. ललित ने पारी के दौरान 10 छक्के और 17 चौके भी जड़े. उनकी इनिंग की बदौलत टीम ने 452 रन का स्कोर खड़ा किया. ललित यादव को इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने 65 लाख रुपये में खरीदा है. ऐसे में दिल्ली के लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली को तीसरे ओवर की अंतिम दो गेंदों पर ध्रुव शौरे (1) और हिम्मत सिंह (0) के रूप में बैक-टू-बैक झटके लगे. इसके बाद यश ढुल ने नितीश राणा के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े.

राणा 25 रन बनाकर आउट हुए. उनके बाद यश ढुल ने जोंटी सिद्धू के साथ चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. ढुल ने 150 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 113 रन की पारी खेली.

First century for Lalit Yadav in first-class cricket, and what we think will be the first of many 💯

Congratulations, @LalitYadav03 💙#YehHaiNayiDilli #RanjiTrophy #DELvTNpic.twitter.com/Nepn0HItmo

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) February 18, 2022