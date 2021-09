Live Score and Updates Sri Lanka vs South Africa, 2nd T20I: यहां देखें श्रीलंका-साउथ अफ्रीका टी20 मैच का प

श्रीलंका दौर पर गई साउथ अफ्रीका की टीम को आज मेजबानों के खिलाफ सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेलेगी. पहले मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने श्रीलंका पर 28 रन से जीत दर्ज की. ऐसे में आज तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबानों को हर हाल में वापसी करनी होगी. इससे पहले श्रीलंका की टीम ने वनडे सीरीज में मेजबानों को 2-1 से मात दी थी. आगामी टी20 विश्‍व कप को देखते हुए दोनों ही टीमें क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महाकुंभ से पहले जीत के ट्रैक पर ही रहना चाहेगी.

Sri Lanka vs South Africa, 2nd T20I: Ball by Ball Commentary of 2nd T20I from R.Premadasa Stadium, Colombo

आज के मैच की बात की जाए तो यह मुकाबला शाम सात बजे से शुरू होगा. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से आप मैच का लाइव स्‍कोर देख पाएंगे. बने रहिए हमारे साथ.